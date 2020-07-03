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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama - Tıkla İzle

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Patlamalar sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamalar sürerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan ve yaklaşık 150-200 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamalar sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamaların sürdüğü fabrikaya ekipler müdahale etmeye çalışıyor.

Öte yandan 2014 yılında da aynı havai fişek fabrikasında meydana gelen bir patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

“İçeride 150 kadar işçi var”
Konu ile ilgili açıklama yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “İçeride 150 kadar işçi var. Ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi yok. Ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Bilgi almaya çalışıyoruz” dedi.

Burak Can Tokyürek

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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