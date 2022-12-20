Sancaktepe'de Tofaş demir yığınına döndü!

Kaza, Sancaktepe İmam Rabbani Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kederli kontrolündeki 34 JGK 52 plakalı Tofaş marka araç karşı yönden gelen Uğur Berk Akdağ yönetimindeki 34 DP 9658 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kederli yaralanırken diğer sürücü Akdağ kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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