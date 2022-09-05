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Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

Silivri Cezaevi'nin ismi değişti
Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi

Türkiye'de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi. İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi 'Marmara Cezaevi' oldu.

Yeni ismi 'Marmara Cezaevi' oldu
Adalet Bakanlığı'na verilen dilekçenin dikkate alınarak işleme konulması üzerine, başvuruyu değerlendiren yetkililer cezaevinin ismini 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı.

Ahmet Furkan Gülap

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