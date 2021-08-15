Sinop'ta yaşanan selin ardından Babaçay köyünün son hali

60 hanenin olduğu köyde yaklaşık 30 ev yıkılmış durumda. Selin boyutunun ne derece büyük olduğunu köprünün üzerinde kalan tomruklar gözler önüne seriyor. Felaketi yaşayan köy sakinleri anılarıyla birlikte yıkılan evlerini terk ediyor.

3 gün aradan sonra kara yoluyla ulaşımın sağlandığı köyde evlerini terk etmeyenler için de temel ihtiyaç yardımı yapılıyor. Korku dolu saatleri evin çatısında geçirdiğini belirten 82 yaşındaki Haşim Aydın, sel sularının ortasında kaldığını belirterek, “Evin üzerinde mahsur kaldık. Sel evin iki tarafından gelince biz dışarı çıkamadık. Yani evin üzerinde kaldık. Ne aşağıdan, ne önden, ne bir yerden. 3 kişi kaldık. Helikopter gelene kadar 5-6 saat bekledik üstünde” dedi.