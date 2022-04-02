Sivas'a geçit vermediler!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın ortasına ceza alanı içerisinde Yatabare kafayı vurdu. Top kaleci Okan'da kaldı.
31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin vuruşu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
39. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında top kaleci Okan'dan sekip Kayode'ye çarpıp ağlara gitti. 0-1
44. dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Gradel kafayla topu ağlara gönderdi. 0-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Hayrullah'ın pasında Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
56. dakikada Gradel'in kullandığı köşe vuruşuna Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
60. dakikada Flavio'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken topu kucağından kaçırdı ve sonra tekrar kontrol etti.
71. dakikada Gradel sol kanattan ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrılıp çektiği şutta kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi.
73. dakikada Chiquinho'nun kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
80. dakikada Diabate'nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Umutt Nayir meşin yuvarlağı ağlaya yolladı. 2-2
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay
Giresunspor: Okan, Diarra, Traore, Aziz Behich, Diabate, Alexis Perez, Hayrullah, Muhammed (Shapi dk. 60), Chiquinho, Flavio (Balde dk. 76), Umut
Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Anıl Yiğit, Emre, Sergen, Furkan, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Gradel (Sefa dk. 87 ?), Erdoğan, Ulvestad, Hakan (Cofie dk. 79 ?), Fajr (Kerem Atakan dk. 66), Kayode (Pedro dk. 46), Yatabare
Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Garcia, Özkan, Ahmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kayode (dk. 39), Gradel (dk. 44) (Sivasspor), Umut Nayir (dk. 73, 80) (Giresunspor)
Sarı kart: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)