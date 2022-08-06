Sivasspor ve Gaziantep FK sahadan beraberlikle ayrıldı!

9. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare topla buluştu. Yatabare'nin sağ taraftan sert vuruşunda Kaleci Günay topu gole izin vermedi.
11. dakikada Maxim korner vuruşunda kaleyi hedef aldı. Kalesini terk eden Muammer rakip oyunculardan önce topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
19. dakikada Maxim'in korner vuruşunda Djilobodji'nin penaltı noktasından yaptığı kafa şutunda top üstten auta çıktı.
22. dakikada Maxim ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 0-1
41. dakikada Maxim'in şutunda Muammer topu oyuna alına çelerken, dönen topu Figueiredo yeniden kaleye göndermek istedi, Goutas topu uzaklaştırmayı başardı.
47. dakikada Markovic'in ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Figueiredo kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, top kaleci Muammer'de kadı.
53. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farklı dışarı çıktı.
61. dakikada yine Gradelsol kanattan topu penaltı noktasına ulaştırdı. Yatabare'nin sert ve uzun şutunda kaleci Günay topu çeldi.
64. dakikada Ulvestad'ın gole gittiği pozisyonda Hanousek topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Erbil, Deniz Caner Özaral
DG Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Murat (James dk. 75), Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem (Cofie dk. 86 ?), Erdoğan, Gradel, Yatabare (Angielski dk.86 ?)
Yedekler: Ali Şaşal, Appindanrgoye, Njie, Alaaddin, Ziya, Özkan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Hanousek, Jevtovic, Furkan (Merkel dk. 73), Mustafa (Mızra dk. 89 ?), Maxim, Markovic (Veliu dk. 65), Figueiredo (Borven dk. 73)
Yedekler: Mustafa, Arda, Toşca, Halil, Ömürcan, Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Gradel (dk. 64 pen.) (DG Sivasspor), Maxim (dk. 23) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Yatabare, Caner (DG Sivasspor), Hanousek, Djilobodji, Furkan (Gaziantep FK)
Onur Erden - Mustafa Kurtulan