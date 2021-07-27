Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: 20 bin adet makaron ele geçirildi

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde faaliyet gösteren iki iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 20 bin adet bandrolsüz makaron, 5 bin 440 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 110 adet bandrol ele geçirildi. Suça karışan 2 şahsa ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gerekli yasal işlem yapıldı.

Mert Taha Varol



İLGİLİ HABER Çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi

İLGİLİ HABER Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

İLGİLİ HABER Nevşehir’de 288 bin 480 makaron ele geçirildi