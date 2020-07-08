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Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 282'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 282'e yükseldi. Bugün toplam 49 bin 302 test yapılırken, bin 41 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 208 bin 938 oldu. Bugün 2 bin 219 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 187 bin 511'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 406, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 172 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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