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Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti | Ömer Döngeloğlu kimdir?

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti | Ömer Döngeloğlu kimdir?
Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti | Ömer Döngeloğlu kimdir?

Başakşehir Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, hayatını kaybetti.

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, özellikle ramazan ayında yaptığı iftar ve sahur programları ile tanınıyordu. Belediyelerin kültür-sanat programlarında da yer alan Ömer Döngeloğlu kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Tv kanallarında yapmış olduğu dini programlar ile tanınan yazar, ilahiyatçı ve sunucu Ömer Döngeloğlu evli ve 5 evladı vardır. 1968 yılında dünyaya gelmiş, ve 1 Ocak doğumludur. 

Yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Zile Altınyurt İlköğretim, Zile İmam Hatip Lisesi ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur.

İngilizce ve Arapça dillerine hakimdir. Ömer Döngeloğlu aslen Tokat Zile'lidir. Uzun dönem Zile'de İmam Hatip olarak görev yapmıştır.

Ramazan ayında, iftar, sahur ve özel dini günlerde paylaştığı islami bilgiler ile Müslümanların bilgilenmesi ve faydalanması adına yaptığı programlar ile yayın hayatına devam etmektedir.

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