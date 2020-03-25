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Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!

Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!
Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!

Malatya'da su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 79 yaşındaki Hasan Yıldız, henüz bilenmeyen bir nedenle evlerinin bahçesinde bulunan üstü açık su kuyusuna düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen Hasan Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kuyudan halat yardımı ile çıkarılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken talihsiz adamın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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