Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında Türk imam Kara birinci oldu

Suudi Arabistan'da 2019'dan bu yana düzenlenen ve binlerce kişinin başvurduğu “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na Türkler damga vurdu. Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camii'nde görev yapan imam Muhsin Kara 1'inci, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Hamid-i Evvel Camii'nde imam olan Alpcan Çelik ise 2'nci oldu. Kara, 2 milyon Suudi riyali, Çelik ise 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kara ve Çelik'i tebrik ederek, “Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur'an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.