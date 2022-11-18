Taksim'deki terör saldırısında yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı!

BOMBACI ALBASHİR'İN TAKSİM'E GELİŞ GÖRÜNTÜSÜ!

Bombayı taşıyan Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim'e geliş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 teröristin beyaz bir araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor. Görüntülerde Ahlam Albashir'in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın oradan uzaklaştığı görülüyor. Bombacının ayrıca saldırı öncesi bir mağazaya girdiği başka bir güvenlik kamerasına yansıyor.

İşte Ahlam Albashir'in Türkiye'ye ‘karı-koca' kılığında geldiği PKK/YPG'li Bilal Hassan

Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in Türkiye'ye ‘karı-koca' kılığında birlikte geldiği PKK/YPG'li Bilal Hassan'ın fotoğrafı ortaya çıktı.



İşte Beyoğlu saldırısını gerçekleştiren teröristin “Hamedoş” kod adlı PKK/YPG'li sevgilisi

Eylemi gerçekleştiren Ahlam Al Bashir adlı Suriyeli teröristin örgütle ilk temas kurduğu ve “sevgili” oldukları PKK/YPG mensubu “Hamedoş” kod adlı Hamed El Ali isimli o teröristin izine İhlas Haber Ajansı ulaştı. İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında da yer alan belge ve fotoğrafta, Albashir'in örgütle ilk teması kurduğu, daha sonra PYD/YPG'li sorumlularla tanıştırdığı o teröristin kim olduğu ve nereli olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El-Arab (Kobani) nüfusuna kayıtlı PKK/YPG mensubu bir araç üzerinde beyaz bir kıyafetle göze çarpıyor. Albashir'in “2017'de temas kurdum” dediği Hamedoş kod adlı terörist Hamed El Ali'nin Fırat'ın batı yakasındaki Suriye'nin Cerablus kentinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Keşif görüntüleri ortaya çıktı: Gül ayrıntısı dikkat çekti

4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü. Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.





Ahlam Albashir ve diğer 16 şüpheli tutuklandı

Aralarında Albashir'in yanı sıra eylemin lojistik boyutunda kilit rol oynadığı iddia edilen Ammar Jarkas ile Ahmed Jarkas'ın ve Albashir'i Taksim'e götürdüğü öne sürülen Yasir El Korali'nin de bulunduğu 49 şüphelinin sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanmış, işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

29 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Adliyeye sevk edilen şüpheli Ahlam Albashir'in çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasına 11.30 sıralarında başlanırken, tüm şüphelilerin ifade işlemleri için 29 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelinin ifadesi vermesi ise 16.00 sıralarında son buldu.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren ifadenin ardından şüpheli Albashir, çıkarıldığı savcılıkça 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi. Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin bir kısmının ayrıca ‘kasten öldürme', ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan 29 şüphelinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırının kilit isimlerinden biri gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı eyleme ilişkin gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüseyin Güneş'in kimliğine Bilal Hassan'ı Edirne'ye kaçıranlar arasında yer alan Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaşıldığı öğrenildi. Eylemde lojistik destek sağlayan Jarkas'ın ifadesindeki diğer detaylar da ortaya çıktı. Teröristi eylemden sonra Esenler'den alan kardeşi Ahmet Jarkas'la birlikte saldırının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Ayn El-Aran'daki terörist Halil Mence'den aldığını itiraf etti. Jarkas ifadesinde, “Olay günü 12.00'de beni arayıp 'Bir kadın, bir erkek alınacak' dediler. Ben Halil Mence'nin söylediği gibi Bağcılar'a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence'yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4'e kadar oyaladı.

Hüseyin Güneş

Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu, onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı. Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne'ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum, 'Bilal' dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal'i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler. Bilal'i Hüseyin Güneş'e bıraktım. Hüseyin, Bilal'i aldı. Ben Edirne'ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'i gördüm. Kardeşime 'Bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence'nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz” dedi.

Edirne'de firari teröristi karşılayan Güneş'in de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye'den “karı-koca” kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühürlü belgenin asılsız olduğu anlaşıldı.





Azez'de yakalanan ‘Hüsam' adlı PKK/YPG'li teröristin görüntülerine ulaşıldı

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesi ile önceki gün Suriye'nin Azez kentinde yakalanan ‘Hüsam' adlı PKK/YPG üyesinin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Eylemin bir numaralı faili Ahlam Al Bashir'in içinde olduğu hücrede yer alan ‘Hüsam'ın, Kilis'ten İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.





İkitelli'de 17 dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele ekiplerince yapılan çok yönlü çalışmalarda, hücrenin bağlantıları tek tek deşifre ediliyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan titiz çalışmalarda, saldırıdan sonra teröristin bindiği taksinin plakasından yola çıkarak eylemcinin güzergahını ve indiği noktayı tespit etti.

‘Taksi plakasından yola çıkan polis, 3 saat zaman kazandı'

Ardından taksinin plakasından sürücüsüne ulaşıldı. Polise zaman kazandıran olayda, taksi sürücünün ifadesine başvuran polis, teröristi bıraktığı noktayı gösterdi. O noktadan itibaren yüzlerce güvenlik kamera kayıtları mercek altına alınmayan başlandı. Yapılan titiz çalışmayla teröriste lojistik destek sağlayan PKK/YPG'nin Suriye ağıyla bağlantılı Jarkas kardeşlerden Ahmed Jarkas'ın aracının plakasına ulaşıldı. Kullandığı aracın plakasını tespit eden emniyet birimleri, Ahmet Jarkas'ın, teröristi ilk önce İkitelli'de bir adresin önüne getirdiğini tespit etti.

‘Terörist, o gece Ammar Jarkas'ın evinde 2 saat geçirmiş'

Terörist Ahlam Al Bashir ile Ahmed Jarkas, söz konusu adreste otomobilden inmeden araç içinde 17 dakika bekledi. Daha sonra gelen meçhul bir telefonla teröristler aynı araçla bu noktadan ayrıldı. Oradan Bilal Hassan adlı PKK/YPG'li teröristi İstanbul'dan Edirne'ye götüren ağabeyi Ammar Jarkas'ın kaldığı ikamete giden Ahmet Jarkas ve Ahlam Al Bashir, yaklaşık 2 saat burada saklandıktan sonra Ammar Jarkas'ın evinde ayrılarak ana yolları kullanmadan Küçükçekmece'ye hareket etti. Ara sokaklardan Kanarya Mahallesine gelindikten sonra Ahmed Jarkas eylemi gerçekleştiren teröristi eve bırakıp uzaklaştı.

Polis, kullandığı araç plakasından Ahmed Jarkas'a ulaştı. Gözaltına alınan Jarkas, ilk önce suçlamayı kabul etmedi. Daha sonra olayı itiraf eden Ahmed Jarkas, zaman kazandırmak için emniyet ekiplerine çelişkili ifadeler verip sürekli başka adresleri gösterdi. İlk gösterdiği adresler boş çıkan Ahmet Jarkas'ın, son tarif ettiği evde terörist kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Eylemi gerçekleştiren terörist Ahlam Al Bashir ile onu Esenler'den aldıktan sonra ilk olarak İkitelli'ye, oradan da ağabeyi Ammar Jarkas'ın yaşadığı adrese götüren Ahmet Jarkas, çapraz sorguda Bilal Hassan'ı Edirne'ye götüren ağabeyinin nerede olduğunu itiraf etti. Yapılan çalışmalarla hücrenin bağlantılarını çözen polis, o gece ve devamında Ahlam Al Bashir de dahil toplam 51 kişiyi yakaladı.

Örgütün bombalı saldırıyı gerçekleştirmek için yaptığı plan güvenlik ve istihbarat birimlerince deşifre edilirken, olayla bağlantısı olan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri belirlendi. Eyleme doğrudan katılan Bilal Hassan'ı Edirne'ye götüren Ammar Jarkas, bombayı olay yerine yerleştiren Ahlam Al Bashir, Ahmed Jarkas, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG'de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hasan Şerif'le tüm irtibatları sağlayan Ferhat Habeş tutuklandı.

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