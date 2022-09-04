Teknofest Karadeniz'e son günde de ilgi yüksek

T3 Vakfı tarafından 5.'si düzenlenen Teknofest, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Teknofest Karadeniz'i ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği beşinci günde ise 220 bin kişi ziyaret eti. Festivali ilk 5 günde toplam 650 bin kişi ziyaret etti.

Festivale olan ilgi son günün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de yoğun oldu. Samsun'dan ve çevre illerden gelen on binlerce kişi yerli ve milli teknoloji hamlelerinin görmek için festival alanına akın etti. Vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kızılelma insansız hava uçağı ve Hürjet'e yoğun ilgi gösterdi.

Festivale son gün gelme fırsatı yakalayan vatandaşlar, “İşlerimiz dolayısıyla son gün gelebildik. Çok kalabalık bir ortam var. Buraya geldiğimiz, milli teknoloji ürünlerini gördüğümüz için çok mutluyuz. Yanımızda çocuklarımızı getirdik onlar da gördüklerinden çok memnun kaldılar” ifadelerini kullandılar.

Teknofest Karadeniz, son gün etkinlikleri ile sona erecek. Bir sonraki Teknofest ise İstanbul'da gerçekleşecek.

Erdi Demür-Cem Güngörmüş