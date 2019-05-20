Tıkanan kanalizasyon, seraları sular altında bıraktı

Karabük'te etkili olan yağışlar sonrası tıkanan kanalizasyonlar geri tepince Kılavuzlar köyündeki seraları sular altında bıraktı.

Geçimini çiftçilikle sağlayan Arife Canbaz, daha önce derenin yükselmesi sonucu gelen seraları su bastığını söyleyerek, "Bu durum çok farklı. Bu çaydan gelen değil kanalizasyondan yaşanan bir sıkıntı. Emek veriyoruz burada. Binlerce lira zararımız var. Bunu şimdi kim karşılayacak. Kimse ilgilenmiyor, herkes laf kalabalığı yapıyor. Binlerce lira zararımız var. Ürünü erken çıkaracağız diye canımız çıkıyor. Soğuklar ürünleri koruyacağız diye tüllerle örtük. Bu sene diğer yıllara göre her şey daha pahalı. Sadece bir fide 3.25 lira. Gübre, benzin, mazot her şey pahalı" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Yasin Erdem

