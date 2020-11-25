İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Torbacılara drone destekli şafak operasyonu

Torbacılara drone destekli şafak operasyonu
Torbacılara drone destekli şafak operasyonu

Adana’da sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen zanlılara yönelik drone destekli operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Torbacılara drone destekli şafak operasyonu - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, adresleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.