Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç edilecek! Tepkiler büyüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, pazar günü akşamı oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde Twitter hesabından küfür içerikli bir paylaşımda bulundu. Kılınç'ın “Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...” şeklindeki paylaşımı büyük tepki topladı. Bu paylaşımın ardından CHP il yönetimi acil olarak toplanarak İlayda Kılınç'ı görevden aldı ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

“Bütün Trabzonlulardan özür diliyoruz”

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, tasvip etmedikleri bir süreç yaşadıklarını belirterek, bu konuda gereken adımları attıklarını söyledi. Halıcı, “Bu arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partili kimliğini taşımakla beraber tamamen taraftarlık duygularıyla attığı bir sosyal medya mesajı yüzünden bu konuda Türkiye'de bir gündem haline geldi. Bizim bu ayrıştırıcı dili ne sporda ne de siyasette kabul etmemiz mümkün değil. İvedilikle bu konuyla ilgili il yönetimimizi topladık ve 26.10.2020 tarih, 172 karar sayılı gündem maddesiyle il disiplin kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk ettik. Bütün Trabzonlulardan özür diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak bu arkadaşımızın adına da özür diliyorum. Böyle talihsiz bir olayın yaşanmasını istemezdik. Biz siyasete sevgi ve saygı dilini tahsis etmek için girmiş insanlarız ve bütün çabamız da bu yöndedir. Toplumun ayrıştırılmasına ve kutuplaştırılmasına hiçbir zaman izin vermeyiz” dedi.

Halıcı, disiplin kurulunun en geç gelecek hafta toplanacağını ve İlayda Kılınç'ın partiden kesin olarak ihraç edileceğini belirtti.

Öte yandan, olayla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İlayda Kılınç hakkında 'Halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor.

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısının Trabzon'a yönelik hakaretlerine tepkiler sürüyor

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi sosyal medya hesabından Trabzonspor ve Trabzon'a yönelik hakaret ve küfür içeren paylaşımlarına Trabzon'dan tepkiler sürüyor.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, yaptığı açıklamada "Bu kişinin ar perdesi yırtılmış, hiç utanması yok. kurduğu cümleler çok yakışıksız. CHP Trabzon İl Başkanı Bu konuyla alakalı ciddi bir açıklama yapmadı. Demek çok yadırgadığı bir durum söz konusu değil. Hani nerede o güya Trabzon için ortalığı ayağa kaldıran CHP'liler. Küçük bahanelerle bile ortalığı ayağa kaldıranlar şimdi suspus oldular. Nerede kaldı sizin Trabzonluluuğunuz?" derken, Kılınç'a tepki gösteren bir diğer AK Partili ise Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu oldu.

Ayvazoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "İtler istiyor diye Aslanlar ölmez ! Trabzon da Türkiye`dir yıkılmaz !" diyerek "Edep makamını es geçen bu `tür` için birşeyler yapılmalı! Ey CHP! Başkan Yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın" ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükaali ise CHP gençliğinin topluma kötü örnek olduğunu belirterek "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un Yönettiği, Kanuni'nin doğduğu bu aziz şehire ve o şehrin şerefli takımı Trabzonspor'a küfür edecek kadar edep yoksunu, karaktersiz zat, kuru özürle kurtaramayacaksın, hesap vereceksin. İşte örnek gençliğiniz! Yazıklar olsun!" şeklinde tepkisini dile getirdi.