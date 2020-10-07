Turkcell evde dijital imza dönemini başlattı

Turkcell, Türkiye'de ilk olduğu belirtilen evde dijital imza dönemini başlattı. Yeni çözüm sayesinde fiber, DSL, Superbox ve TV+ ürünlerini kullanmak isteyen operatörün müşterileri abonelik işlemlerinde dijital imza kullanabilecek. Müşterilerin abonelik işlemlerini hızlı bir şekilde yapmayı hedefleyen çözüm sayesinde kurulum ekipleri de işlerini yüzde 30 daha hızlı bir şekilde yapabilecek. Yılda 11 milyon sayfalık evrağın dijitalleşeceği çözümle çevrenin korunmasına da katkı sağlanmış olacak. Tüm Türkiye'yi kapsayan uygulama ile yılda 1 milyon 500 bin hanede dijital imza atılması bekleniyor.

Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Turkcell olarak mağazalarımızda dijital imza ile abonelik sözleşmesinden tarife değişikliğine, yeni SIM kart alımından fatura ödemesine değin tüm işlemleri tablet üzerinden dijital imza ile saniyeler içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamamızı artık evlere de taşıdık. Pandemi döneminde müşterilerimizin evinde en az süreyi geçirerek onları internete kavuşturmak en önemli çıkış noktamız oldu. Artık müşterilerimizin evine kurulum yapmamızı gerektiren fiber, DSL, Superbox ve TV+ için de dijital imza ile abonelik mümkün olacak. İşlem sürelerini yüzde 30 azaltacağını öngördüğümüz projemiz sayesinde müşterilerimizin abonelik sürecini hızlandıracağız. Yılda 11 milyon sayfa evrağın dijital ortama taşınacağı güvenli dijital imza uygulamamızı aynı zamanda tüm sektörlerin de kullanımına sunuyoruz”.

Verilen bilgiye göre, Turkcell güvenli dijital imza çözümüyle sektörlerin dönüşümü ivme kazanıyor. İlk olarak Turkcell ekosisteminde uygulandığı belirtilen dijital imza çözümü, şirketlere de sunularak uçtan uca dijitalleşmeye katkı sağlanıyor. Operatörün dijital imza çözümü özellikle pandemi döneminde önemi anlaşılan sözleşme süreçlerinin dijitalleşmesine imkan tanıyor. Dijital imza ile şirketler, ıslak imzalı kağıt sözleşme süreçlerini dijitalleştirerek zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Evrakların arşivlenmesi ve erişilmesi süreçlerini kolaylaştırarak operasyonel verimlilik sağlayan dijital imza, elektronik imza ve elle atılan imzayı kombine ediyor. Dijital imza, evraklı işlemlerin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde dijital olarak tamamlanması için gelişmiş güvenlik protokolleri ile korunuyor.