'Türkiye Genom Projesi' başladı

Bu yıl 6. düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayının ilk gününde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı ile projede işbirliği yapılan üniversiteler ve çalışma ekipleri tanıtıldı. Tanıtım toplantısına TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, işbirliği yapılacak ekiplerin liderleri, çok sayıda akademisyen katıldı.

TÜSEB tarafından 8 Temmuz 2019 tarihinde duyurusu yayınlanmış olan ve 21 Ağustos 2019 tarihinde sonlandırılan Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Uygulamalı İşbirliği Çağrısı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları açıklandı.

TÜSEB panel sisteminin kullanıldığı değerlendirme toplantılarına ait kararlar paydaşlara aktarıldığı toplantıda kanser, kronik ve nadir hastalıklar konularında uzman klinisyenler, temel ve uygulamalı bilim araştırmacılarından oluşan panelistler tarafından üç gün süren değerlendirme panelleri neticesinde işbirliği yapılacak kurumlar ve proje ekipleri belirlendi.

TÜSEB tarafından yapılan açıklamada, toplamda 26 farklı kurum (17 Devlet Üniversitesi, 7 Vakıf Üniversitesi, 2 diğer) ve 65 farklı çalışma ekibi ile işbirliği yapılacağı ifade edildi.

Türkiye Genom Projesi kapsamında, bu yıl içerisinde 31'i Kanser, 35'i Kronik ve 35'i Nadir hastalık olmak üzere toplam 101 hastalık ve 12 bin 500 birey için genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik ve metagenomik analizleri kapsayan detaylı karakterizasyon çalışmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda Dünyada ilk olan ve ulusal-uluslararası bilim camiaları tarafından yoğun ilgi ve heyecan ile takip edilen ‘Rüya Proje' olarak da tanımlanan Türkiye Genom Projesi hakkında bilgi veren TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, proje kapsamında işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların isimlerini şöyle açıkladı: “Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi.”

Özge Bozo