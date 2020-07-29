Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi!

Antalya'da oynanan, TFF 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan finalde Tuzlaspor, penaltı atışları sonucunda Manisa FK'yı 5-4'lük skorla yenerek TFF 1.Lig'e yükseldi.

Mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Nihat Özdemir de protokol tribününden takip etti. Öte yandan karşılaşmanın uzatma bölümünde tribünde rahatsızlanan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Cem Hanoğlu, Samet Çiçek

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Yasin Yener (Göksu Türkdoğan dk.62), Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya (Umut Sönmez dk.33), Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Samet Asatekin, Burak Aslan, Batuhan Karadeniz (Ömer Faruk Ermeç dk.90 ?)

Yedekler: Hayrullah Mert Akyüz, Özgür Çelik, Veli Kızılkaya, Mustafa Emre Can

Teknik direktör: Taner Taşkın

Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Sertaç Çam (Sinan Kurumuş dk.75), Zafer Kurşunlu, Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan (Oğuz Kocabal dk.75), Onur Kolay (Zahit Fındık dk.53), Umut Kaya (Galip Güzel dk.75), Serdar Deliktaş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (Ümit Kurt dk.63)

Yedekler: Yusuf Balcıoğlu, Erman Bulucu

Teknik direktör: Cihat Arslan

Kırmızı kart: Ömer Faruk Ermeç (dk.90+3)(Manisa FK)

Sarı kartlar: Yasin Yener, Kemal Tokak, Muhammet Akarslan (Tuzlaspor), Serdar Deliktaş, Oğuz Kocabal, Galip Güzel (Manisa FK)

Penaltılar Atışları

Atanlar: Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Samet Asatekin (Tuzlaspor), Galip Güzel,

Sinan Kurumuş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz (Manisa FK)

Kaçıranlar: Sadık Baş, Muhammed Akarslan (Tuzlaspor), Emir Alagöz, Oğuz Kocabal, Serdar Deliktaş (Manisa FK)

TFF 1 Lig'e yükselen Tuzlaspor, kupasını aldı

TFF 1.Lig'e yükselen Tuzlaspor, şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı törenle havaya kaldırdı.

Antalya'da oynanan, TFF 2. Lig Play-Off finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında Manisa Futbol Kulübü'ne, 5-4'lük üstünlük sağlayan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi. Mücadeleyi tribünden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçın ardından düzenlenen kupa törenine katıldı.

Kupa seramonisinde Özdemir'e, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da eşlik etti. Şampiyonluk kupasını alan Tuzlasporlu futbolcular, gazetecilere poz verdi. Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlasporlu futbolcularla o anları özçekimlerle ölümsüzleştirdi.

İsa Akar - Suat Metin

