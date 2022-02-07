Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba eski Almanya Başbakanı Schröder'e yüklendi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kuleba konuşmasında, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e yüklendi. Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı olduğunu belirten Kuleba, "Rus hükümet sözcüsü hakkında yorum yapsaydım Schröder hakkındaki yorumum aynı olurdu. Schröder Ukrayna'ya kılıç sallıyor" dedi.

“Temel senaryo Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasıdır. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. 2014'ten beri savaştayız”

ifadelerini kullanan Kuleba, Baerbock ile yaptığı görüşmede güven inşa edip diyalog yürütmenin başarılı olduğunu vurgulayarak, bunun "ülkelerinin ve genel olarak Avrupa'nın çıkarları için" yapıldığını aktardı. Kuleba, yarın Baerbock'un cepheyi ziyaret edeceğini ve Rus saldırganlığının ne anlama geldiğini ve sonuçlarının ne olduğunu kendi gözleriyle göreceğini ifade ederek, Donbas'taki krizin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduklarını vurguladı. Kuleba, “Hepimiz krizi çözmeye odaklandık. Çatışma durumunu çözmek istiyoruz, tırmanışı durdurmak ve çatışmayı diplomatik kanallardan çözmek istiyoruz. Annalena'ya kırmızı çizgilerimiz olduğunu ve hiçbir koşulda bu çizgilerden sapmadığımızı bildirdim. Bu kırmızı çizgiler bölünmezliği ve sınırlarımızı içeriyor” dedi.

“Farklı senaryolara hazırız”

Baerbock ise, "Rus birliklerince sınırda hangi tatbikatların yapıldığını yakından takip ediyoruz. Ancak bir saldırı sadece askeri olarak değil, örneğin siber saldırılar ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması yoluyla da olabilir. Ortak olarak farklı senaryolara hazırız” dedi.

Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğu mesajı veren Dışişleri Bakanı Baerbock, "Yeni bir gerginliğin oluşmaması için elimizden geleni yapacağız. Şu anda Avrupa barışı kadar tehdit altında olan başka hiçbir şey yok. Bu tehlikeli durumda en büyük gücümüz birliğimizdir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Büyük ekonomik maliyetine karşın yaptırımlara başvurmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Rusya ile ekonomik açıdan en sıkı bağlara sahip Avrupa ülkesinin Almanya olduğunu vurgulayan Baerbock, Rusya'ya yönelik muhtemel yaptırımların sonuçlarına katlanmaya hazır olduklarını belirterek, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu yineledi.

Ukrayna, Rusya'ya karşı Almanya'dan savunma silahları talep eden bir liste göndermişti, ancak şimdiye kadar Almanya hükümeti Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir taviz vermedi.

Baerbock-Zelenskiy görüşmesi iptal edildi

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Baerbock'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bugün yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edilmişti. Baerbock'un Zelenskiy yerine Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesinin planlandığı aktarılmıştı.

Mehmet Koca