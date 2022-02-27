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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Ordumuz ve halkımız olmadan Avrupa asla güvenli bir yer olmayacak'

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Ordumuz ve halkımız olmadan Avrupa asla güvenli bir yer olmayacak'
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Ordumuz ve halkımız olmadan Avrupa asla güvenli bir yer olmayacak'

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her geçen saat Avrupa’nın başka bir yerinde böyle ordu olmadığını anlıyorlar. Bizim ordumuz ve halkımız olmadan Avrupa asla güvenli bir yer olmayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Direnişin 72. saati. Bu 3 gün ülkemizi ve dünyayı değiştirdi. Kiev'i 2 saatte alabileceğini söyleyenler nerde? Onları göremiyorum. Vazifelerini yapan kahraman bir orduyu, korkusuz muhafızları, kararlı polisleri ve melek sağlıkçıları görüyorum. Toprak savunması için, torunlarının ve çocuklarının geleceği için, sevdikleri için ve vatan için eline silah almış binlerce vatandaş görüyorum. Sizi tüm dünya görüyor. Zaferimize artık sadece biz inanmıyoruz. Etrafınıza bir bakın. Birçoğu artık Kremlin'in korkusunu yendi ve meydan okuyor" şeklinde ifadeler kullandı.

"Biz yoksak Avrupa'da yok"

Ukrayna'nın Avrupa'nın geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu ima eden Reznikov, "Her geçen saat Avrupa'nın başka bir yerinde böyle ordu olmadığını anlıyorlar. Bizim ordumuz ve halkımız olmadan Avrupa asla güvenli bir yer olmayacak. Biz olmadan Avrupa olmaz. Ondan dolayı yardımlar geliyor. Gün doğumu yakındır. Dayanacağız. Yaşasın Ukrayna" ifadelerine yer verdi.

Bekir Keskin
 

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