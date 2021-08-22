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Ümraniye'de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar trafiği birbirine kattı

Ümraniye'de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar trafiği birbirine kattı
Ümraniye'de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar trafiği birbirine kattı

Ümraniye’de para istemek için gelin arabasının önüne atlayan yabancı uyruklu çocuklar trafiği birbirine kattı. Akan trafikte canlarını hiçe sayarak yola atlayan çocuklar sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar trafiği birbirine kattı - Tıkla İzle

Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde nikah sarayı yakınlarında, geçtiğimiz günlerde yolda seyir halinde bulunan gelin arabasını gören çocuklar koşarak aracın önünü kesti. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen çocuklar, akan trafikte canlarını hiçe sayarak araçların arasında koşturmaya devam etti.

Çocuklara çarpmamak için manevra yapan araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Araç sürücüleri o anlara kornalarına basarak tepki gösterdi. Tüm tepkilere rağmen çocuklar yolda koşturmaya devam ederken, gelin arabası da yola devam ederek uzaklaştı.
Öte yandan çocukların gelin arabasının önünü kesmek için trafiği birbirine kattığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyza Cömert
 

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