Üniversiteler yeni dönemde öğrencilerini etkinliklerle karşılıyor

Okullar kapanırken yapılan bahar şenliklerinin yanı sıra, yeni dönemde okul döneminin başlangıcındaki etkinlikler de ön plana çıkmaya başladı. Uzun ve eğlenceli yaz tatilinin ardından öğrencileri okula alıştırmayı hedefleyen etkinlikler, kampüs şenlikleri dahilinde keyifli aktiviteler sunuyor.

Öğrencilerin otobüs ve uçak biletlerini hızlı ve hesaplı bir şekilde almasını sağlayan obilet.com, bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği kampüs ziyaretlerinde gençlerle buluşmaya devam ediyor.

Birçok farklı markanın öğrencilerle birebir iletişim kurmak için yer aldığı etkinliklerde, obilet.com “Gözünle Duy” oyunu ile yer alıyor. Öğrencilerle hizmet ve ürünleri dışında da bir araya gelerek öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini önemseyen markalar arasında yer alan firma, oyunu oynayanlar arasından 100 şanslı kişiye de otobüs bileti hediye ediyor.

Oyun aktivasyonu ile öğrencilere kampüste eğlenceli bir gün yaşatan firmanın, 30 Eylül'de İstanbul'da başlayan kampüs rotası; Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Mersin, Adana, Gaziantep'teki üniversite etkinlikleri ile devam ederek 25 Ekim'de sona erecek.

