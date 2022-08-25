İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi!
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi!

Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır hasar alan araç içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses kurtarıldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Tatlıses'in bilincinin açık olduğu ve konuştuğu belirtildi

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

İLGİLİ FOTO
İbrahim Tatlısesi yanmaktan vatandaşlar kurtardıİbrahim Tatlıses’i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

 

Önce araç uçurumdan vinçle alındı sonra Tatlıses çıkarıldı

Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada araçlarda küçük çaplı yangın çıktı. Kaza sırasında yağış olması ve çevredeki vatandaşların da müdahalesi ile çıkan yangının büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

Bu arada kazadan sonra bölgeye gelen kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallinin çevresini çarşaf gerdi. Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın yaralının durumun ağır olduğu diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de Acil Servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.