Ünye Limanı dünyaya açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye Limanı'nda başlattığı, Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak olan çalışmalar meyvelerini verdi.

Rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen, kapasitesi arttırılarak, ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan Ünye Liman'ında yurt dışı ihracatları da hız kazandı.

Ünye Limanı'ndan Rusya'ya ikinci sevkiyat

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası, limandan ikinci ro-ro sevkiyatı yapıldı.

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