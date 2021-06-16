İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üsküdar'da bir evin bahçesini su bastı bazı vatandaşlar mahsur kaldı

Üsküdar'da bir evin bahçesini su bastı bazı vatandaşlar mahsur kaldı
Üsküdar'da bir evin bahçesini su bastı bazı vatandaşlar mahsur kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağışın etkisiyle kentte yollar göle dönerken, bir evin bahçesini su bastı. Ev sahibi evinde mahsur kaldı.

Üsküdar'da bir evin bahçesini su bastı bazı vatandaşlar mahsur kaldı - Tıkla İzle

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taştı ,yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetini azaltmadan devam eden sağanak yağış nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesini su bastı.

Bahçesini su basan ev sahibi evinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri çalışmalara başlattı.

Cüneyt Sevindik
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.