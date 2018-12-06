Üst geçide takılan tır sürücüsü ikna olmadı

Olay, Rauf Orbay Caddesi Yeşilköy istikametine giden yolda yaşandı. İddiaya göre, Yeşilyurt girişi alt geçidinin 4 metrelik yüksekliğini hesap edemeyen 34 ER 4909 plakalı tırın sürücüsü Hasan Coşkun, dorsesini üst geçide takarak devirdi. Yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Sürücü Hasan Coşkun'nun yüksek araçlara uyarı amaçlı konulan zillere aldırmadan hızlı gittiği kendisine görevliler tarafından söylenildi.

Bu durum karşısında ikna olmaya tır sürücüsü, görevlileri uzun süre uğraştırdı. Bir süre sonra sürücüye uyarı zillerinden hızlı geçtiğini gösteren yol kamerası görüntüsü izletildi ancak sürücü yine de ikna olmadı. Bunun üzerine görevliler metre ile tırın ve geçidin yükseliğine baktı. Yaşanan bu ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

Yaşanan olay sonrası trafik uzun bir süre Yeşilköy istikametine kapandı. Olayın yaşandığı yerde benzer olayların sıkça yaşanması ise dikkat çekti.

Murat Delice - Davut Genç

