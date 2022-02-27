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Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan hırsız kameraya yakalandı

Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan hırsız kameraya yakalandı
Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan hırsız kameraya yakalandı

Batman'da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masadaki telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamarasına yansıdı.

Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan hırsız kameraya yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Batman'da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek
masa üzerindeki telefonunu çaldı.

Şüpheli, telefonu çaldıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan
 

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