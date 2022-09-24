Uzmanından 'Nükleer savaş çıkar mı?' değerlendirmesi

Putin'in açıklamalarının bölge için tehlikeli olduğunu ifade eden Askeroğlu, açıklama sonrası Rusya'da yankılar uyandığını not düşerek, “Hem Rusya için çünkü Rusya'nın gördüğünüz gibi ülke içinde Putin'in bu kararına karşı ciddi bir tepki var, muhalefet yükselmeye başladı. Buna karşı olanlar veya askere gitmek istemeyenler ülkeyi terk etmeye başladı. Mitingler başladı. Putin'in kararı daha önce örneğin şubat ayında Ukrayna müdahale ettiğinde verilen destekle verilen destekle şu an Putin'in kararlarına verilen destek arasında büyük bir fark var” diye konuştu.

“Şu an herhangi bir nükleer silah kullanımının geri dönüşü olmaz”

Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda herkesin etkileneceğine vurgu yapan Askeroğlu, “Şu an herhangi bir nükleer silahın kullanılması tahribatı o derecede büyüktür ki onun, geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşı karşıya kalacak. Bu, Rusya'nın kendisini de etkileyecek. Çünkü orada insanlar var ve onun etkisi sadece tahribat değil nükleer dediğimizde kimyasal olarak da bunun Rusya'nın coğrafyalarına doğru da kayacağı bilinmektedir. Bu da Rusya'nın Ukrayna'da aslında amaçladığı siyasetten tamamen bambaşka bir noktaya gidiyor” ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman - Hakan Karaduman







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