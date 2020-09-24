İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi

Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi
Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar, İstanbul’a geldi. Yıldız futbolcu, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bir problem olmaması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacak.

Vincent Aboubakar, İstanbul’a geldi - Tıkla İzle

Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda forma giyen ve siyah-beyazlı ekibin yaşadığı şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Vincent Aboubakar, yeniden Kartal oluyor. Beşiktaş ile anlaşmaya varan ve Portekiz'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız futbolcu, yarın yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. Sol diz ön çapraz bağlarında yaşadığı problem nedeniyle geçtiğimiz dönemde uzun süre sahalardan uzak kalan Aboubakar, daha önce Beşiktaş'a sağlık raporlarını göndermiş ve yapılan görüşmeler sonrasında eski takımıyla anlaşmaya varmıştı. Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Aboubakar, yapılacak olan sağlık kontrollerinde herhangi bir problem olmaması durumunda Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.