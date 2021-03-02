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Yeni Malatya - Beşiktaş Canlı Anlatım

Yeni Malatya - Beşiktaş Canlı Anlatım
Yeni Malatya - Beşiktaş Canlı Anlatım

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatya ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

YENİ MALATYA 0-0 BEŞİKTAŞ

CANLI ANLATIM

 Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma ilave edildi.

39' Yeni Malatyaspor gole yaklaştı! Mustafa ceza alanı içine girmeden sert vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

37' Yeni Malatyaspor'da Tetteh, Rosier'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

22' Beşiktaş'ta Larin, Malatyaspor savunmasından kaptığı topla kaleye sokuldu. Larin'in pasında Aboubakar topun gelişine vurdu ancak Malatyaspor savunması topu karşıladı.

15' Beşiktaş atağında ceza alanı içine gelen ortada Aboubakar kafayı vurdu. Kaleci Ertaç üzerine gelen topu kontrol etti.

11' Beşiktaş etkili geldi! Larin'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ghezzal çizgiye kadar indi. Kale önüne ortasında kaleci Ertaç topu uzaklaştırdı ve takımını rahatlattı.

3' Beşiktaş'ta Ghezzal sağ kanattan serbest vuruşu kullandı. Kaleci Ertaç topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

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