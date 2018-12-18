Yılbaşına özel hediye önerileri

Yeni yıla sayılı günler kala hediye telaşı da kendini hissettirmeye başladı. Özellikle erkelerin hediye seçmekte zorlandığı dönemde giyim markası Beymen kadınlar,erkek ve çocuklara özel hediye önerileri hazırladı.

Marka, kadınlar için uygun hediyeleri şu şekilde sıraladı:

“Gösterişli fiyonk ve püsküllerle süslü stilettolar, gözalıcı taş ve sim işlemeli tasarımlar, dünya markalarının dinamik sneaker modelleri en özel yeniyıl hediyesi alternatifleri arasında yer alıyor. Ayrıca birbirinden renkli ve şık yağmur ve kar botlarına da göz atmayı unutmayın. Payet ve kristal işlemeli kese çantalar, etnik desenlerin yeniden yorumlandığı bohem çantalar, farklı renk ve model alternatifleri ile sevdiklerinizin yeniyıl şıklığını tamamlayabilirsiniz.”

Aksesuar sevenler için

Açıklamada pek çok takı ve mücevher markasının birbirinden şık ve zarif tasarımları, ponponlar ile süslü yün bereleri arasından yılbaşı hediyesi olarak seçilebileceği kaydedildi.

Erkeklere özel hediye önerileri

Marka erkekler için ise hediye önerilerini şu şekilde paylaştı: “Sofistike gömlek ve polo yaka trikolar, fonksiyonellik ve şıklığı birleştiren tasarımlar, renkli trikolar, dünyaca ünlü markaların en seçkin hazır giyim koleksiyonları şıklığına önem veren erkekler için uygun olabilir.”

Aksesuar seven erkeklere

2019 kış koleksiyonlarında yer alan deri cüzdan, kartlık, kravat çeşitleri de yine erkekler için tercih edilebilecek hediyeler arasında yer aldı.

Çocuklar için

Markadan yapılan açıklamada çocuklar da unutulmadı. Paylaşılan hediye önerilerine göre sevimli karakterlerin yanı sıra gezegen ve yıldız baskıları ile zenginleşen kıyafetler, ünlü markaların en yeni koleksiyonları arasından yapılacak yılbaşı hediye seçenekleriyle çocukların kombinlerine şıklık katılabilir.