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Yunan casus Mohammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı

Yunan casus Mohammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı
Yunan casus Mohammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı

Yunanistan adına casusluk yaptığı belirlenen bir Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara MİT tarafından yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı uzun soluklu araştırmalar ve elde ettiği bilgiler neticesinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı. Yunan casusu Ampara'nın, Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgi derleyen ve bunları Yunan istihbaratına aktardığı öğrenilen Ampara, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamlarıyla ilgili EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar da yaptığı öğrenildi.

Engin Yağcı

 

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