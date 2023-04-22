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Yunus Emre Başar, Avrupa üçüncüsü

Yunus Emre Başar, Avrupa üçüncüsü
Yunus Emre Başar, Avrupa üçüncüsü

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya müsabakasında Danimarkalı Oliver Marco Krueger’i 8-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.


Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir madalya da Yunus Emre Başar'dan geldi. Şampiyonaya eleme turundan başlayan Yunus Emre Başar, Alman Samuel Bellscheidt'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Bulgar Aik Mnatsakanian ile karşılaşan milli sporcu minderden 6-1'lik üstünlükle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Yunus Emre Başar, Ermeni rakibi Malkhas Amoyan'a 6-1 mağlup olarak bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Bronz madalya müsabakasında da Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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