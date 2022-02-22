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Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü
Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'ın kaderine yönelik yaptığı açıklamalar sonrası Ukrayna tarafında telefonlar susmadı. Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğünü açıklayan Zelenskiy, “Rusya Federasyonu'nun Güvenlik Konseyi toplantısında yapılan açıklamalar doğrultusunda Macron ve Scholz ile acil telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni toplantıya çağırdım” ifadelerinde bulundu.
Acil olarak güvenlik konseyini toplantıya çağıran Zelenskiy'nin toplantı sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.

Bekir Keskin
 

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