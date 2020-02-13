Hakkarili öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Hakkari'de birçok faaliyet gerçekleştiren polis ekipleri, bu defa ise öğrencileri bilgilendirdi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek; okul idaresi, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin de katıldığı sohbette 112 çağrı merkezi ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapan polisler, yöneltilen soruları da cevapladı. Bilgilendirme sonrası öğrencilere uygun kaynak kitaplar hediye edildi.

Bilgilendirme çalışmasında memnun olan okul idaresi ve öğrenciler, polis ekiplerine bu örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.