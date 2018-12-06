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AK Parti'nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Isparta Belediye Başkan Adayının Şükrü Başdeğirmen’ci olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayının Şükrü Başdeğirmen'ci olduğunu açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, 14 il daha Belediye Başkan adayının açıkladı. Erdoğan, AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan adayının, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (ITSO) görevinden istifa ederek aday adayı olan Şükrü Başdeğirmen olduğunu açıkladı.


Kentte, 2001 yılından bu yana ITSO'nun çeşitli kademelerinde çalışan Başdeğirmen, 2013 yılından bu yana da yönetim kurulu başkanlığı yapıyordu.

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