Başakşehir polisinden sosyal uygulama

Trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla ilçe genelinde çevirme yapan ekipler, sürücülere “Annem hep yanımda, kemerim hep aklımda” broşürleri dağıttı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri bu kez trafikte güvenliğe dikkat çekmek için çevirdi. 1-7 Mayıs Trafik Haftası kapsamında trafik ekipleri, ilçe sınırları içerisinde sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Kadın sürücülerin anneler günü de kutlandı

Sürücüleri tek tek durdurarak trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Başakşehir Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kemer takan sürücülere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Dağıtılan broşürlerde “Annem hep yanımda, kemerim hep aklımda” sloganı dikkat çekerken uygulama kapsamında kadın sürücülerin anneler günü de kutlandı.

Trafik kazalarına dur de

Öte yandan trafik düzeni ve güvenliğine dikkat çekmek ve duyarlılığı artırmak için İçişleri Bakanlığınca hazırlanan bir video klip hazırlandı. Ecem Özkaya, Haluk Levent, Mürsel Aktaş, Selma Evlimen, Serdar Evlin, Temmuz Karikutal ve Yasemin Usta gibi sevilen isimlerin yer aldığı videoda, trafik kurallarına uymayanları birlikte uyaralım mesajı verildi.

Klipte yer alan tüm isimler, “Kendi farkındalık videonu çekerek videonun sonunda kırmızı kalemle avucunun içerisine dur yazarak #TrafikKazalarınaDurDe etiketi ile sosyal medya hesabında paylaşabilir, herkesi bu farkındalığa davet edebilir, bize destek olabilirsin. Hadi sen de tıpkı benim gibi trafik kazalarına dur de” çağrısında bulundu.