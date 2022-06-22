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Büyükçekmece'de Dünya Müzik Günü coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece’de Dünya Müzik Günü çerçevesinde "Müzede Ritim Atölyesi’’ ve "Türk Halk Müziği Dinletisi’’ gerçekleşti.

Büyükçekmece'de Dünya Müzik Günü çerçevesinde "Müzede Ritim Atölyesi'' ve "Türk Halk Müziği Dinletisi'' gerçekleşti.


Büyükçekmece Belediyesi'nin Dünya Müzik Günü çerçevesinde düzenlediği halk dansları ve ritim eğitmeni Erdem Kılıç ile "Müzede Ritim" etkinliği Mimarsinan Dünya Kostümleri Müzesi'nde gerçekleşti. Etkinliğe katılan Çocuklar ritim duygularını geliştirirken aileleri onlarla birlikte keyifli zaman geçirdi. Etkinliğin finalinde Eğitmen Erdem Kılıç'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına çiçek takdim edildi.


Muhteşem performans sergilediler


Dünya Müzik Günü çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda Halk Akademisi eğitmeni Ozan Akanaraz ve öğrencilerinin Türk Halk Müziği Dinletisi gerçekleşti. Muhteşem bir performans sergileyen Ozan Akanaraz ve öğrencilerine dinleti finalinde Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına çiçek takdim edildi.

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