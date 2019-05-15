Eti ve TOG, gençleri desteklemek için yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı

Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Sen Gençsin, Güç Sensin' sosyal sorumluluk projesi, hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere destek olacak.

Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Sen Gençsin, Güç Sensin' sosyal sorumluluk projesi, hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere destek olacak. Proje kapsamında TOG'un gönüllü gençleri tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecek taramalar ile bilim, kültür/sanat, spor ve sosyal sorumluluk kategorilerinde keşfedilen gençler desteklenecek.

Belgeselci, yazar Tuluhan Tekelioğlu'nun 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı için hazırladığı Güç Sensin Belgeseli'nde 8 gencin başarı yolculuğu anlatılıyor. ‘Sen Gençsin, Güç Sensin' Sosyal Sorumluluk Projesi'nin Tekelioğlu'nun belgeselinde başarıları anlatılan 8 genç, ‘Sen Gençsin, Güç Sensin' Sosyal Sorumluluk Projesi'nin ilk yılında desteklenecek isimler olarak belirlendi. Projenin daha sonraki yıllarında ise desteklenecek gençleri belirlemek üzere alanlarında etkili isimlerin bulunacağı bir danışma kurulu oluşturulacak. Danışma kurulu, TOG gönüllü ekiplerinin 12 farklı şehirde tespit edeceği 15-25 yaş aralığında olan gençleri değerlendirecek. Danışma Kurulu tarafından bilim, kültür/sanat, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında en başarılı bulunan 16 genç, proje kapsamında desteklenecek.

"Hayaller peşinde koşan gençlerimize ilham vermeyi amaçlamak bu projenin ana fikri"

‘Sen Gençsin, Güç Sensin' Sosyal Sorumluluk Projesi'nin tanıtımı için gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, hayal kuranlara ve bunun peşinde azimle koşanlara dokunmak, onlara ilham vermek, yardımcı olmak, destek olmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi oluşturmaya karar verdiklerini söyleyerek, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde benzer hayaller peşinde koşan gençlerimize ilham vermeyi amaçlamak bu projenin ana fikriydi. Bugüne kadar ele aldığımız sosyal sorumluluk projelerinde uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasına önem verdik. Örneğin Sarı Bisiklet projesi 6 yıldır devam ediyor. İnsanları harekete teşvik etmeye çalışıyor. Çok memnuniyet verici bir sosyal sorumluluk projesi. Yine bir başka projemiz olan Çocuk Tiyatrosu da devam eden bir faaliyettir. Özellikle tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerini, onların ayağına kadar götürerek hizmet vermeye çalışıyoruz. Onlara sanat yoluyla ilham vermeye çalışıyoruz. Buğdayın ve doğal kaynakların korunması için WWF-Türkiye işbirliğiyle yürüttüğümüz projemiz 11 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ediyor" dedi.

Polatoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Belgesel fikrini bizimle paylaşarak yeni sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirmemize vesile olduğu için Sevgili Tuluhan Hanım'a ve bu anlamlı projede ortaklık inşa ettiğimiz Toplum Gönüllüleri Vakfı adına Sevgili İbrahim Bey'e ve Sevgili Murat Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birlikte nice gencimizin hayallerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacağımız için çok mutluyum. Bizler ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum".

"Fark oluşturan gençleri, gençlerin aracılığıyla seslerini duyurmak çok anlamlı"

Projenin saha çalışmalarının nasıl yapılacağı hakkında bilgiler veren TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü, bu projenin aslında kendi genetik kodlarımızla örtüştüğünü belirterek, "Fark oluşturan gençleri, gençlerin aracılığıyla seslerini duyurmak çok anlamlı ve bu işin içinde olmaktan mutluyuz. Hayata geçireceğimiz 'Sen Gençsin, Güç Sensin' projesi kapsamında; bilim, spor, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında fark oluşturan, mücadeleci, hayallerinin peşinden ayrılmayan, hikayesi ile diğer gençlere cesaret ve ilham veren gençlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, Türkiye'nin dört bir yanından ilham veren hikayelerin toplum gönüllüsü gençlerin desteğiyle derlenmesi ile projeye başlayacağız" diye konuştu.

Toplum gönüllüsü gençler Türkiye genelinde 15-25 yaş arası aday gençlerin belirlenmesini, bu gençlerin tespit edilmesini koordine edeceklerini dile getiren Çitilgülü, "Tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak bu projenin, derinleşerek, sosyal etkisi güçlü hikayelerin ortaya çıkartılabilmesi için, 12 il belirlenecek, bu illerden İstanbul'a gelecek toplum gönüllüsü gençler alanında uzman kişilerden iletişim eğitimi alarak projeyi yürütecekler" ifadelerini kullandı.