Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de, 11 katlı binanın birinci katındaki evde yangın çıktı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, içeride mahsur kalan 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kadıköy'de Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 11 katlı binan birinci katındaki evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 5 kişi yoğun dumandan etkilendi. Yangının olduğu evde mahsur kalan 68 yaşındaki Oya Çomçom ise hayatını kaybetti. Öte yandan yangının çıkış sebebini bulmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.