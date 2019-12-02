(Özel) Büyükada'da RUAM'lı at paniği

Büyükada'da tur yolunda başıboş olarak terk edilmiş atın içler acısı halini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Çipsiz olduğu ve adaya kaçak yollardan sokulduğu iddia edilen ata RUAM teşhisi konulurken, atın içler acısı hali kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Büyükada'da meydana geldi. Büyükada'da tur yolunda dolaşmaya çıkan vatandaşlar atın ağzı kan içindeki içler acısı halini gördü. Bu arada ahırlardan geldiği iddia edilen bir Türkmen tarafından ahırlara götürülmek istenen at vatandaşların devreye girmesi sonucu engellendi. Öte yandan atın çipsiz olduğu ve adaya kaçak olarak sokulduğu iddia edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri olay yerine geldi. Yapılan inceleme sonrası ata RUAM teşhisi konulduğu öğrenildi.

Halk arasında mankafa hastalığı olarak da bilinen Ruam hayvanlardan diğer hayvanlara veya insanlara bulaşabiliyor. Ruam, özellikle tek tırnaklıların akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalık İnfeksiyon deride solunum sisteminde ve iç organlarda nodül ve ülserlerin oluşması ile karekterizedir.