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TÜSEB'in Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı değerlendirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının ilgili Ar-Ge Kuruluşu olan TÜSEB yeni yönetim döneminde sağlık ürünlerinde ve teknolojilerinde yerlileşme ve millileşme sürecine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından üst yönetimi birkaç ay önce oluşturulan TÜSEB'in öncelikli hedefleri arasında, yerli ve milli tanı/takip/tedavi stratejilerinin geliştirilmesine öncülük edecek araştırma gruplarının desteklenmesi geliyor. Bu doğrultuda, ilaç hedefi ve/veya hedefli ilaç olarak kullanılma potansiyeli bulunan moleküllerin tespitine yönelik moleküler modelleme ve biyoinformatik yaklaşımların geliştirilmesini ve uygulanmasını amaçlayan proje önerileri için çıkılan “2019-TA-02 kodlu ve Hesaplamalı Yapısal Biyoloji isimli Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı”na yapılan başvuruların değerlendirmeleri tamamlandı.


TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu tarafından yapılan açıklamada “Hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik alanında uzman hakemler tarafından gerçekleştirilen bilimsel değerlendirmeler neticesinde, söz konusu çağrı için ayrılan bütçe de dikkate alınarak, çağrı kapsamında değerlendirilmesi uygun bulunan 21 başvuru arasından 10 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Bu projeler aracılığı ile ülkemizde bu alanda ihtiyaç duyulan ve Türkiye Genom Projesinin çıktılarını analiz edebilecek yerli insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir” denildi.



Desteklenmesine karar verilen proje başvuruları şöyle;



Proje Yürütücüsü Yürütücü Kuruluş


Pemra Özbek Sarıca Marmara Üniversitesi


Özge Şensoy İstanbul Medipol Üniversitesi


Gizem Tatar Karadeniz Teknik Üniversitesi


Saliha Ece Özbabacan İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Ezgi Karaca Erek İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi


Günseli Bayram Akçapınar Acıbadem Üniversitesi


Zehra Özlem Keskin Özkaya Koç Üniversitesi


Kemal Yelekçi Kadir Has Üniversitesi


Pakize Cantürk Kılıçkaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi


Serdar Durdağı Bahçeşehir Üniversitesi

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