Yemen'de açlık, sefalet ve sağlık sorunları hat safhada

Yemen'de 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor. Çatışma, açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle şu ana kadar 7 bin insan öldü. Gelişmeler üzerine Deniz Feneri Derneği, ‘Yemen'e Acil Yardım' sloganıyla yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Derneğin genel sekreter'i Coşkun Yıldız ve Deniz Feneri Genç İyilik gönüllüsü Abdullah Acun iç savaşın hüküm sürdüğü tehlikeli bölgeye giderek yardım çalışmalarına katılacaklar.

Yemen'de yaşanan acı tablo sonrasında Deniz Feneri Derneği, ‘Yemen'e Acil Yardım' sloganıyla yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Derneğin genel sekreter'i Coşkun Yıldız ve Deniz Feneri Genç İyilik gönüllüsü Abdullah Acun iç savaşın hüküm sürdüğü tehlikeli bölgeye giderek yardım çalışmalarına bizzat katılacaklar. Bağışçılardan toplanan yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için iç savaşın acımasızca hüküm sürdüğü bölgeye gidecek olan Genel Sekreter Coşkun Yıldız yaptığı açıklamada; "Acı çeken, zulme maruz kalan, açlıktan ölen, kitlesel katliamların ortasında kalan kardeşlerimize ensar olmaya gidiyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk savaş nedeniyle can veriyor. 3 milyondan fazla kişiyse ülke içinde göçmen durumunda. Evlerini terk etmiş, barınma ihtiyacı içindeler. Altyapı büyük oranda çökmüş durumda. Binlerce okul eğitim hizmeti vermekten uzak, harap vaziyette. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018 yılı için ülkenin ihtiyaç duyduğu insani yardım miktarı yaklaşık 3 milyar doları buluyor.

Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'de 2015 yılında başlayan iç savaş nedeniyle 22 milyonluk nüfusun üçte ikisi temel insani ihtiyaçlar noktasında yardıma muhtaç halde.

Sağlık hizmetine erişim sağlanamıyor

Ülkede 10 milyon kişi, sağlık hizmetine erişimin tamamen ortadan kalktığı bölgelerde yaşıyor. Dünyanın en büyük kolera salgınından muzdarip ülkede, kasaba ve şehirlerde temiz su kaynakları kesildi. Hastanelerde ilaçların yetersiz kalması nedeniyle kolera, kızamık ve difteri gibi salgın hastalık vakaları arttı. Ülkede kolera vakasından yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Kış şartlarının kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde yaşanılacak yeni trajedilerin boyutunun günden güne artacağına işaret edilen çağrıda, 'yıllardır devam eden çatışmaların sivillerin zorluklarla mücadele azmini tükettiği ve savaşların insanları artık tükenme noktasına getirdiği' ifade edildi.

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YARDIM yazıp 5560'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise Deniz Feneri Derneği'nin internet sitesinden online bağış yolu ile ya da derneği banka hesap numaralarına açıklama kısmına YARDIM yazarak bağışta bulunabiliyor.