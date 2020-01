EGİAD-Afrika iş birliği

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), genç iş insanlarının yurt dışı açılımını desteklemek amacıyla "Afrika ile İş Yapmak" başlığı altında bir organizasyon düzenledi. Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Gabon'un Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma ve Güney Afrika İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın'ın konuşmacı olduğu etkinlikte, Afrika'nın alternatif değil, ek bir pazar olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın ev sahipliğinde "Afrika ile İş Yapmak" başlığı altında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Türkiye-Kongo İş Konseyi Başkanı ve Güney Afrika İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Gabon'un Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, İzmir ile Afrika arasındaki iletişimin oldukça güçlü olduğunu, karşılıklı sık sık ziyaretler düzenlendiğini hatırlatarak, EGİAD üyelerinin ticaretini desteklemek ve yatırım imkanlarını arttırmak hedefinde olduklarını dile getirdi.

Bu tür organizasyonların gücüne kuvvetle inandığını ifade eden Aslan, "Bu toplantılarla, uluslararası ticaret ve yatırım faaliyetlerine yönelik yüksek kalitede stratejik bilgi toplamak oldukça mümkündür. Türkiye Ticaret Bakanı, 2020'nin Türkiye için Afrika yılı olacağını ilan etti. Türk hükümeti, Afrika bölgesi üzerinden farklı yerlerde bazı lojistik merkezleri kurmayı hedefliyor. Türkiye'nin Afrika'da 42 büyükelçiliği ve 26 ticaret misyonu var. Türk Hava Yolları Afrika'daki 38 noktaya uçuyor. Bu genel makro seviyesi stratejisi günümüzdeki faaliyetlerimizi de bizim için daha değerli kılıyor. EGİAD olarak, büyükelçiliklerle köprü kurmak istediğimizi, tüm yatırım ve girişim çağrılarını bu anlamda beklediğimizi ve değerlendireceğimizi de belirtmek isterim" dedi.

Güney Afrika İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın da, Amerika-Çin ticaret savaşlarının durulması ile birlikte ekonomik daralmanın sona ereceğini, 2020'nin hem dünya için hem de ülkemiz için pozitif olacağını tahmin ettiğini belirterek konuşmasına başladı.

"Biz sanayiciler olarak üzerimize düşen görevleri tam yapmalıyız"

Taşkın şu şekilde konuştu:

"İtalya ve Hindistan arasında tek çalışan, üreten ülkeyiz. Türkiye'de döviz kurlarının gerçekçi değerlerine gelmesi hem yabancı yatırımların gelmesini hem de ihracatımızı tetikleyecektir. Ucuz olmak zorundayız. Dünya televizyonlarında Türkiye'nin savaş haberleriyle verilmesi gerek yabancı yatırımcıyı gerekse turizm ülkesi olan Türkiye'mizin imajını etkilemektedir. 2020 yılına girerken biz sanayiciler olarak üzerimize düşen görevleri tam yapmalıyız. Üzülerek de olsa 2019 yılının bizler için kayıp bir yıl olduğunu söylemek zorundayım; ancak bu şartlara rağmen severek ve kararlılıkla yatırımlarımıza devam ederek kendimizi 2020 yılına hazırladık. Ürün çeşitlerimizi, pazar ve müşteri sayımızı arttırarak büyümeyi değil; ama en azından bulunduğumuz seviyeyi korumayı hedefledik ve başardık. Her dönemde olduğu gibi 2019 yılında da pek çok Afrika seyahati yaptık. Afrika ülkelerinde Türk mallarını beğenen tercih eden pek çok ülke var; ayrıca müteahhit hizmetlerindeki kalite, iş yapma süresi gibi nedenlerden dolayı pek çok devlet Türk müteahhitler ile çalışmayı tercih ediyor; ancak bu duruma rağmen dünya ticaretinde ki payımız hala yüzde birlerle ifade ediliyor. Her şeyin daha iyiye gitmesi ve gelişmesi için yıllardır söylediğim bir şeyi tekrar ediyorum. Her yeni pazarda rakiplerimiz oraya girmeden biz hareket etmeliyiz. Bunun için de çok seyahat etmeli, satış ekiplerimizi çok iyi korumalıyız. Yabancı pazarlardaki müşteri adaylarımızı ülkemize davet ederek ağırlamalıyız. Bize karşı olumlu bir yargıya sahip olan ülkelerin pazarlarındaki payımızı ancak yakın ve sıcak iletişim ile arttırabiliriz."

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisinden yatırım daveti

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ise çeşitli alanlarda yatırım için ülkesine açık davette bulunarak, "Zimbabve'ye yatırım yapmayı düşünmeniz ve kabul etmeniz için sizlere açık davette bulunuyorum. Giyim, madencilik, enerji-güneş enerjisi, lojistik, kara yolu ve demir yolu, hava yolu, emlak-alışveriş merkezleri, turizm başta olmak üzere birçok sektörde sizi ülkemize yatırım için davet ediyorum. Örneğin; güneş enerjisini kurmak üzere ülkemize geldiğinizde güneş tarlanızı kurmanız için hükümetimiz sizlere gerekli alanı gösterip kuruluş çalışmalarına başlamanıza olanak sağlayacak" dedi.

Gabon'un Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma da, teşvik bölgelerinin ve sistemlerinin oldukça gelişmiş olduğunu belirterek, Türk girişimcilerini buralarda yatırım yapmaya davet etti. Ayrıca Avouma, altın, maden ve doğal kaynakların çıkarılmasında da yatırımcıları beklediklerini ifade etti. Son olarak her iki büyükelçi de EGİAD ile köprü oluşturmak istediklerine vurgu yaptı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan da, büyükelçiliklerle yatırımcılar arasında köprü kurmak istediklerini, tüm yatırım ve girişim çağrılarını bu anlamda beklediklerini ve değerlendireceklerini de ifade etti.