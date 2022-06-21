Pınar Karşıyaka’da Şube Başkanı Kerem Copcu, görevini İlker Ergüllü’ye devretti.
Pınar Karşıyaka'da Şube Başkanı Kerem Copcu, görevini İlker Ergüllü'ye devretti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da görev değişimi yaşandı. Yeşil-kırmızılı ekipte 2021-2022 sezonunda beri şube başkanlığını sürdüren Kerem Copcu, görevini yönetim kurulu üyelerinden İlker Ergüllü'ye devretti.
Karşıyaka Spor Kulübün Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yöneticilerin katılımıyla Karşıyaka Fan Zone'da düzenlenen toplantıda Kerem Copcu'ya teşekkür plaketi takdim edildi.
Copcu'nun, Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak basketbol şube yönetiminde görev almaya devam edeceği ifade edildi.