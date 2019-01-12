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Evin balkonu çöktü: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta aşırı yağışlar nedeniyle eski bir binanın balkonu çöktü, evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlar nedeniyle eski bir binanın balkonu çöktü, evde bulunan 2 kişi yaralandı.



Olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi, 1'nci Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan hasar, bir evin balkonunun çökmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptıktan sonra evde bulunan 2 kadına ulaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve ismi henüz öğrenilemeyen kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay sonrası eski binanın çevresi güvenlik çemberine alınırken, iş makineleri tarafından evin bazı bölmeleri yıkıldı.

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