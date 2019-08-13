Kayserispor Başkanı Erol Bedir:

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez. Bu şehirde yaşayan hiçbir yönetici veya Kayseri'nin ekmeğini yiyen hiç bir şahıs Kayserispor'a 'banane' diyemez" dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14.00'e kadar TFF hesabına 2 milyon avro yatırılmadığı taktirde yeni transferlerine ilk hafta için oynatma izni alamayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, yazılı bir açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan Bedir, "Takımımızın maddi sıkıntı çektiği sır olmayıp her açıklamamız ve yaptığımız genel kurullarda konu açıkça dile getirilmiştir. Dışarıdan herhangi bir destek olmaksızın, TFF gelirlerinin tamamının bankalara gittiği bir ortamda sadece Kulüp Başkanımızın katkı ve çabasıyla birlikte yönetim kurulumuzun desteğinin hem eski borçları ödemeye, hemde kulübün mevcut harcamalarına yetmeyeceği aşikardır. Diğer borçlu kulüpler ya yerel kaynaklarla borçlarını kapatmış ya da Ziraat Bankası yapılandırmasıyla bütçelerini denkleştirmişlerdir. Kayserispor'umuz halen bu imkanlara kavuşamamış, ilgililer şu veya bu sebeple ekonomik anlamda ciddi bir destek sağlayamamışlardır. Şimdikine benzer en az 7-8 krizden büyük oranda Kulüp Başkanımız ve yönetimin gayretleriyle çıkılmıştır" dedi.

Başkan Bedir, açıklamasında; "Hali hazırda dile getirilen sıkıntı ise yönetimimiz açısından ilk değildir. Ancak bizlerinde ekonomik problemleri çözme kapasitemiz oldukça azalmış, imkanlarımız sınırlanmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sayın Valimiz, Onursal Başkanımız, Vekillerimiz, Belediye ve Oda Başkanlarımızın meseleye çok ciddi yaklaşarak, yönetimimizin de katkısını alarak bu problemi aşmamızı sağlayacaklarına inanıyoruz. Değerli hemşehrilerimiz ve sevgili taraftarlarımızın da beklentisinin bu yönde olduğunu biliyoruz. Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez, bu şehirde yaşayan hiçbir yönetici veya Kayseri'nin ekmeğini yiyen hiç bir şahıs Kayserispor'a 'banane' diyemez. Çünkü Başka Kayserispor yok" cümleleri kurdu.