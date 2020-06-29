İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor ikinci kez kazandı

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ikinci kez deplasmanda kazandı.


Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor, ikinci kez deplasman galibiyeti elde etti.


Hasan Hüseyin Acar ve Bernard Mensah'ın golleri ile 3 puanı alan Hes Kablo Kayserispor, bu sezon daha önce Denizlispor deplasmanında kazanarak 3 puanın sahibi oldu.


Hes Kablo Kayserispor, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip 2 kez berabere kalırken 11 kez de mağlup oldu. Hes Kablo Kayserispor deplasmanda 15 gol atarken kalesinde ise 44 gol gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.