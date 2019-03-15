İzmit'te yol çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler'de engelli rampası ve korkuluk, Kocaetepe Mahallesi'nde kaldırım, Bekirdere Mahallesi'nde de perde duvar çalışması yapıldı. Erenler Mahallesi Gazeteci Kazım Ertek Sokak'taki cami girişinde yapılan engelli rampası için bin 057 kilogram, aynı mahallenin İmalat Sokak'taki 179 metre uzunluğundaki korkuluk çalışmasında da 2 bin 835 kilogram demir kullanıldı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca Kocatepe Mahallesi M. Akif Ersoy Sokak'taki 1 buçuk metre genişliğinde 120 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmasında 180 metrekare parke ve 250 metre bordür, Bekirdere Başaran Caddesi ile Harman Sokak arasındaki 1 buçuk metre yüksekliğinde ve 25 metre uzunluğundaki perde duvar çalışmasında da 8 metreküp hazır beton kullanıldı.